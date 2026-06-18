Retour en images… Succès et émotions pour la première édition de “Dimanche Truffes & Baskets” à la Roseraie

Dimanche 7 juin, le refuge SPA de Châtenoy a inauguré avec brio son tout nouveau concept d’événement solidaire. Retour en images sur une journée où les chiens dits « oubliés » ont enfin pu briller sous le feu des projecteurs.

Le soleil était au rendez-vous à la Roseraie pour ce qui restera gravé comme une journée magique. À l’initiative de l’équipe de communication du refuge, et plus particulièrement de Maëlle, une bénévole dévouée, la première balade thématique Dimanche Truffes & Baskets a rencontré un franc succès, mêlant émotions fortes, partage et sensibilisation.

Casser les préjugés et mettre en lumière « les oubliés »

L’objectif de cette journée était clair : offrir une vitrine à ceux que l’on ne regarde pas. Qu’ils soient jugés trop vieux, catégorisés, pas assez « beaux » aux yeux de certains, ou simplement rendus timides ou trop réactifs par la vie en box, ces chiens ont eu l’opportunité de se montrer sous leur vrai jour.

« Notre souhait le plus cher était de vous les montrer tels qu’ils sont vraiment, tels que nous les voyons et les aimons chaque jour », confie l’équipe du refuge.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari est réussi. Hors des murs du refuge, les animaux se sont révélés transformés, épatant l’équipe du refuge par leur comportement exemplaire.

Une logistique impeccable et des « petits miracles »

Pour que cette sortie soit possible, une organisation précise a été déployée dès le matin par l’équipe de communication du refuge pour installer les stands. Les bénévoles ont également géré d’une main de maître le transport des pensionnaires, notamment avec des rampes pour les chiens les plus fragiles, afin que personne ne reste sur la touche.

Sur place, la magie a opéré. Le public, composé de familles, d’adultes et d’enfants, a fait preuve d’une bienveillance extraordinaire. Pour l’occasion, les chiens proposés à l’adoption étaient facilement reconnaissables grâce à un petit bandana rouge noué autour du cou. Pour certains d’entre eux, ce bandana était marqué du logo de la Fondation 30 Millions d’Amis, signalant ainsi qu’ils étaient éligibles à l’aide « Doyens » (une aide financière pour faciliter l’adoption des chiens plus âgés).

Les barrières sont vite tombées : sans aucun a priori, les visiteurs ont approché les chiens, y compris ceux qui portaient une muselière. L’occasion idéale pour rappeler un message essentiel : la muselière n’est en aucun cas un signe de méchanceté. Qu’elle soit imposée par la législation sur les chiens de catégorie ou utilisée comme un outil de prévention, elle a simplement permis aux loulous les plus sensibles de profiter pleinement de leur balade et de ce nouvel environnement en toute sérénité.

Ces échanges pédagogiques ont ouvert la voie à de véritables « petits miracles ». Même les chiens réputés les plus impressionnants se sont montrés d’une douceur absolue, échangeant beaucoup de caresses avec le public, petits et grands, et partageant des moments de jeu inattendus avec les chiens des visiteurs.

Une journée gravée dans les cœurs

Après une journée riche en sollicitations et en émotions, c’est une équipe fatiguée mais comblée, et des chiens aux yeux pleins de rêves (peut-être celui d’une future famille), qui ont regagné le refuge.

Face à cette réussite, Olivier, le président du refuge, a tenu à exprimer sa profonde gratitude aux services de la mairie, pour l’autorisation de cet événement dans le joli cadre de la Roseraie, aux nombreux visiteurs et familles d’adoptants, venus témoigner de leur soutien, et aussi aux bénévoles et salariés, dont l’investissement a permis la sécurité et le bien-être de tous.

Ce Dimanche Truffes & Baskets n’était que le premier acte d’une longue série à thèmes. Une initiative prometteuse qui, on l’espère, permettra à ces grands cœurs sur pattes de trouver rapidement le foyer qu’ils méritent tant.

Prolongez la magie en images

Nous vous laissons découvrir en images quelques-unes des photos de nos pensionnaires en sortie. Ces photos ont été prises pour la plupart par Marjorie, photographe bénévole au refuge, que nous tenons à chaleureusement remercier pour ces jolis clichés.

Si l’un de nos loulous retient votre attention, n’hésitez pas à consulter sa fiche d’adoption sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, et à venir le rencontrer directement au refuge !

Photos de Marjorie ci-dessous.

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest-L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : spa-chalon71.fr

Mail : [email protected]

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