Tour de l’Ecosse à vélo, en bivouac : le chalonnais Vincent Blancho livre ses impressions à Info-Chalon

Lors de sa 5e étape, Vincent Blancho rejoint Tain sur la Côte Ouest depuis le Loch Ness ; une étape de 81,22 km « marquée par de nombreuses montées. Les paysages ont changé et la beauté des Highlands a laissé place à la campagne écossaise un peu moins charmante », commente t-il.

Le 10 juin, il quitte Tain pour Altnaharra et commence sa remontée vers Durness. « Lors de cette étape de 74 km, je passe par des paysages absolument magnifiques et désertiques entre rivières et montagnes. J’ai installé ma tente au bord d’une cascade en plein milieu du massif écossais pour passer la nuit. »

Pour la 7e étape, il rejoint Durness, point le plus haut de son itinéraire. « Cette étape a été très difficile en raison de la présence de la pluie et de vents violents durant toute la journée, mais les décors qu’offre l’Ecosse font vite oublier les moments difficiles. Par chance, un autre cyclo-voyageur a partagé ma route, ce qui a permis de me motiver et de rencontrer une belle personne. » Lors de cette étape et de l’étape 8, il passe par la zone la moins peuplée de l’Europe de l’Ouest, explique t-il. « C’était magique ! Il y avait la nature préservée à perte de vue sans aucune activité humaine autour. »

Pour la 8e étape, il commence sa redescente vers Glasglow en rejoignant le Loch Assynt. « Cette étape était majoritairement en montée et à l’arrivée. J’ai eu une vue splendide sur le Loch avec à ses côtés un château abandonné. Toute l’Ecosse était dans ce paysage ! »

Lors de la 9e étape, un problème au genou l’oblige à ralentir. « J’ai été contraint de m’arrêter là dans la petite ville portuaire de Ullappol. », précise t-il.

Le 14 juin, pour sa 10e étape, il rattrape son retard et rejoint Loch Achanalt.

La 11e étape, il rejoint le village de pêcheur de Plockown « où poussent étrangement des palmiers par dizaine. Dans cette partie de l’Ecosse, les vaches et les moutons sont en liberté, ce qui amène parfois quelques rencontres impromptues sur la route ! »

Enfin, pour l’étape 12, « je suis parti à la découverte de l'île de Skye, accessible à l’aide d’un pont. Cette île, coupée du temps, offre un décor de contes de fée. »

Vincent Blancho partage avec les lecteurs d’Info-Chalon quelques photos de ses dernières étapes. Merci à lui pour ce carnet de route qui nous permet de le suivre dans ce périple.

Pour suivre Vincent Blancho : vincent_a_velo Pour en savoir plus : https://www.info-chalon.com/articles/2022/04/19/69093/le-chalonnais-vincent-blancho-projette-a-21-ans-de-faire-le-tour-de-l-ecosse-a-velo-en-bivouac/ et https://www.info-chalon.com/articles/2022/06/09/70518/tour-de-l-ecosse-a-velo-en-bivouac-en-contact-avec-vincent-blancho-info-chalon-a-pu-suivre-sa-progression/

