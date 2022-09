Anaëlle Pelletier, photographe passionnée

Beaunoise, Anaëlle Pelletier vit et travaille dans la ville qui l'a vue naître. Mariée et maman de 2 enfants, autodidacte, photographe depuis 7 ans, elle est spécialisée dans le reportage de mariage et la photographie 'lifestyle' : « C'est un art dans lequel je m'épanouis en captant les instants de vie », confie-t-elle. Contactée en septembre 2021 pour faire partie du Collectif des 12 Colette, elle a en charge, pour celui-ci, la partie shooting afin d'immortaliser les moments inoubliables notamment les enterrements de vie de jeune fille (EVJF).

Interview :

Autoportrait

Anaëlle, comment est née votre passion pour la photographie ?

J'ai débuté la photographie très jeune. Mon premier salaire à 16 ans m'a permis d'investir dans mon premier appareil photo numérique, un petit compact. J'ai toujours été celle qui prenait les photos lors des événements familiaux, c'est une tradition qui perdure d'ailleurs. Et puis, j'ai eu mon premier enfant à 22 ans, et c'est là que ma passion pour la photo a véritablement débuté.

Vous êtes installée en tant que photographe depuis maintenant 7 ans, est-ce une reconversion professionnelle ?

J'ai deux métiers, comptable pour le 1er et photographe pour le 2ème. C'est un choix que j'ai fait. J'ai donc une vie à 1000 à l'heure. Pour le premier, il faut être très rigoureux et méthodique, le second me permet de m'évader et d'exercer pleinement ma passion.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la photographie « Lifestyle » ?

Un shooting lifestyle, c'est la vraie vie ! Le lifestyle, c'est tout simplement la manière de vivre, d'être et de penser d'une personne ou d'une famille. Un photographe lifestyle va mettre en valeur des moments de vie, partagés, des petites choses du quotidien.

Vous êtes à l'origine du shooting 'Show your dress', comment s'est mise en place cette aventure ?

J'ai fait un rêve... mais pas de banque. En réalité, tout a commencé comme ça. Début 2022, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un gros projet à réaliser, et un jour, j'ai fait un rêve avec plusieurs mariées et j'étais là pour les shooter. Il y a 7 ans, j'ai participé à une séance avec des copines mariées mais en tant que modèles et je me suis dit pourquoi pas réitérer l'expérience avec des personnes désirant reporter leur précieuse robe, mais cette fois-ci, je me placerais derrière l'objectif. J'en ai tout de suite parlé à mes Colette (Collectif Les 12 Colette) et elles n'ont pas hésité à répondre par la positive ! S'en est suivi, plusieurs autres prestataires de qualité qui m'ont accompagnée dans cette folle aventure. Merci encore à eux d'avoir été présents lors de cette journée inoubliable !

Quels sont vos projets à venir ?

J'aimerais que ce shooting 'Show your dress' soit un événement annuel. C'est une très grande organisation et beaucoup de logistique, mais c'est un événement qui a plu à beaucoup de personnes. Un grand nombre de mariées m'ont contactée suite à ce shooting, pour postuler maintenant pour le prochain.

En attendant, avec le Collectif Les 12 Colette, nous mettons en place un marché de Noël, le 12 novembre à Charrecey, et lors de ce marché, il y aura des créatrices locales et entre autres, un décor de Noël, installé par Céline de Labricoledeleen'c.

À titre personnel, j'organise des mini-sessions photographiques dont la réservation se fait directement sur mon site internet. J'accueille des familles, couples, enfant(s), (maximum 5 personnes) et il reste encore quelques créneaux disponibles.

https://reservations.anaellepelletier.com/ www.anaellepelletier.com [email protected]

Pour en savoir plus sur Les 12 colette : https://www.info-chalon.com/articles/2022/09/22/73089/laetitia-dorier-cake-designer/ et https://www.info-chalon.com/articles/2022/09/09/72707/rencontre-avec-celine-terrier-creatrice-de-la-societe-la-bricole-de-leenc-et-fondatrice-du-collectif-les-12-colette/

Publi-information - Photos transmises par Anaëlle Pelletier pour publication, crédits photos : Anaëlle Pelletier.